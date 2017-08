Cirurgião Evandro Mendes recebe cidadania piauiense na quinta-feira

A Assembleia legislativa realiza sessão solene nesta quinta-feira (17) para entrega de título de cidadão piauiense ao cirurgião Evandro Magno Firmeza Mendes, natural de Fortaleza (CE), graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, em 1994. A proposta é do deputado Gustavo Neiva (PSB).



O homenageado iniciou os estudos no Instituto Dom Barreto e terminou o primeiro grau em 1988. Fez residência médica em Cirurgia Geral pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Medicina em Torácica pelo Complexo Hospital do Mandaqui (SP) e em cirurgia torácica pela Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo.



Evandro Mendes recebeu diversos prêmios e diplomas de Semeador da Qualidade no Internato de Cirurgia Geral de Fortaleza; foi presidente da Sociedade Norte/Nordeste de Cirurgia Torácica e Membro da Comissão de Honorários Médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Brasileira de Cirurgia Torácica – SBCT.



Pioneiro – o novo cidadão piauiense foi o pioneiro na realização da primeira cirurgia torácica por vídeo no Piauí em 2002, no Hospital São Marcos, onde o médico realizou mais de 1.800 cirurgias.

O médico Evandro Magno Firmeza Mendes foi plantonista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed, desde setembro de 2012; cirurgião torácico do Hospital Universitário desde agosto de 2014 e membro honorário da Comissão de Honorários Médicos da SBCT (Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica) de 2008 a 2012.

Texto: Emerson Brandão

Foto: Arquivo pessoal



Edição: Paulo Pincel