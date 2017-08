Cirurgião Evandro Mendes recebe cidadania piauiense

A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira (17) sessão solene de Título de Cidadão Piauiense ao renomado cirurgião Evandro Magno Firmeza Mendes, natural de Fortaleza (CE). A proposta foi do deputado Gustavo Neiva (PSB).

O deputado Gustavo Neiva iniciou o discurso saudando o homenageado e os presentes e relembrou a época que conheceu Evandro Magno e dos bons momentos que compartilharam. “A homenagem é merecida, Dr. Evandro é um brilhante cirurgião torácico. Nos conhecemos na época da graduação na Universidade Federal do Piauí, ele estudando medicina e eu odontologia, tivemos algumas disciplinas em comum, firmamos uma amizade e participamos de vários encontros de integração dos cursos”, relembra.

O parlamentar também ressaltou que o médico recebeu diversos prêmios e diplomas como de Semeador da Qualidade no Internato de Cirurgia Geral de Fortaleza; foi presidente da Sociedade Norte/Nordeste de Cirurgia Torácica e Membro da Comissão de Honorários Médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Brasileira de Cirurgia Torácica – SBCT, entre outros. “Com tantos títulos e honrarias faltava este por tudo o que ele fez e fará pelo nosso Estado”, afirma.

Em seguida, foi concedida a palavra ao deputado Dr. Pessoa (PSD) que foi professor do homenageado. “Estou muito feliz em saber que um ex-aluno já ultrapassou o mestre. É honroso para mim compartilhar este momento e agraciá-lo com este título”, disse.

Durante seu discurso, Evandro Magno falou da sua trajetória e agradeceu todos que fizeram parte: família, amigos, pacientes e ex-pacientes, além das instituições que o receberam. Além disso, destacou o significado da escolha da profissão e o quão sente-se realizado em servir. “A gente renova o destino ajudando e servindo. A função do médico é dada por Deus, ouvir o paciente é um grande ato de caridade. Agradeço a Deus primeiramente, e a todos que fizeram e fazem parte, é uma honra receber este Título”, agradece.

O homenageado foi pioneiro na realização da primeira cirurgia torácica por vídeo no Piauí em 2002, no Hospital São Marcos. Isolda Monteiro

Texto: Isolda Monteiro

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel