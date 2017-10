Cícero Magalhães lamenta o incêndio que destruiu 119 casas em assentamento

O deputado Cícero Magalhães (PT) registrou da tribuna a tragédia que se abateu sobre o assentamento 8 de Março, na localidade Chapadinha, zona rural de Teresina. Ele disse que esteve pessoalmente no local, onde constatou o drama das famílias que perderam suas casas, especialmente de uma mãe que teve uma filha de menos de dois anos carbonizada. Segundo Magalhães, das 236 casas do assentamento, 119 foram destruídas pelo fogo.

Cícero Magalhães informou que os moradores do assentamento perderam tudo o que haviam produzido na agricultura familiar. Teve um morador que perdeu 100 sacos de arroz. Outros perderam quantias menores, mas os prejuízos foram enormes - frisou. Ele prometeu se empenhar junto ao governo do Estado, para que as famílias recebam a devida ajuda, repelindo a falsa afirmativa de alguns setores, de que os sem terra são preguiçosos.

Em aparte, a deputada Flora Izabel (PT) classificou de triste a tragédia no assentamento 8 de março, lembrando que a Vila Irmã Dulce começou também como um assentamento, inclusive visitado pelo então presidente Lula, em seu primeiro mandato. Ela externou seu pesar pela morte da criança carbonizada.

O deputado Mauro Tapety (PMDB) também se solidarizou com as vítimas do assentamento 8 de Março, defendendo que o Corpo de Bombeiros seja melhor aparelhado, pois os incêndios são inevitáveis em todo o Estado. Ele defendeu que a Assembleia convide o comandante do Corpo de Bombeiros para comparecer à Casa, antes da aprovação do próximo Orçamento.

Outro que ofereceu aparte foi o deputado Henrique Rebelo (PT), que defendeu campanhas de combate aos incêndios. Ele pediu que as instituições sociais do Estado dêm todo apoio às vítimas. No tocante ao Corpo de Bombeiros, Henrique disse que o mesmo precisa estar devidamente equipado para combater os incêndios. O deputado disse ser contrário à construção de barracas de palha em festividades.

Também o deputado Rubem Martins (PSB) ofereceu aparte, torcendo para que o incêndio no assentamento do MST não tenha sido criminoso. Sobre o Corpo de Bombeiros ele disse que já teve oportunidade de solicitar informações sobre as condições do mesmo para combater os incêndios. Ele criticou a forma como é feita a seleção de pessoas para os assentamentos.

O deputado João de Deus (PT) parabenizou o colega pelo pronunciamento sobre o incêndio, lembrando outros episódios do passado, como foi em José de Freitas e União, onde casas foram queimadas. Na época, o governo do Estado deu a devida assistência - informou. Ele defendeu que o Corpo de Bombeiros deve incorporar ao seu orçamento gastos com campanhas de prevenção.

Reporter: Raimundo Cazé

O deputado Cícero Magalhães (PT) registrou da tribuna o incêndio e o drama das mais de 200 família do assentamento "8 de Março", na localidade Chapadinha, zona rural de Teresina. Ele disse que esteve pessoalmente no local, onde constatou o drama das famílias que perderam suas casas, especialmente de uma mãe que teve uma filha de menos de dois anos carbonizada. Segundo Magalhães, das 236 casas do assentamento, 119 foram destruídas pelo fogo.



Cícero Magalhães informou que os moradores do assentamento perderam tudo o que haviam produzido na agricultura familiar. Teve um morador que perdeu 100 sacos de arroz. Outros perderam quantias menores, mas os prejuízos foram enormes - frisou. Ele prometeu se empenhar junto ao governo do Estado, para que as famílias recebam a devida ajuda, repelindo a falsa afirmativa de alguns setores, de que os sem terra são preguiçosos.



Em aparte, a deputada Flora Izabel (PT) classificou de triste a tragédia no assentamento 8 de março, lembrando que a Vila Irmã Dulce começou também como um assentamento, inclusive visitado pelo então presidente Lula, em seu primeiro mandato. Ela externou seu pesar pela morte da criança carbonizada.



O deputado Mauro Tapety (PMDB) também se solidarizou com as vítimas do assentamento 8 de Março, defendendo que o Corpo de Bombeiros seja melhor aparelhado, pois os incêndios são inevitáveis em todo o Estado. Ele defendeu que a Assembleia convide o comandante do Corpo de Bombeiros para comparecer à Casa, antes da aprovação do próximo Orçamento.



Outro que ofereceu aparte foi o deputado Henrique Rebelo (PT), que defendeu campanhas de combate aos incêndios. Ele pediu que as instituições sociais do Estado dêm todo apoio às vítimas. No tocante ao Corpo de Bombeiros, Henrique disse que o mesmo precisa estar devidamente equipado para combater os incêndios. O deputado disse ser contrário à construção de barracas de palha em festividades.



Também o deputado Rubem Martins (PSB) ofereceu aparte, torcendo para que o incêndio no assentamento do MST não tenha sido criminoso. Sobre o Corpo de Bombeiros ele disse que já teve oportunidade de solicitar informações sobre as condições do mesmo para combater os incêndios. Ele criticou a forma como é feita a seleção de pessoas para os assentamentos.



O deputado João de Deus (PT) parabenizou o colega pelo pronunciamento sobre o incêndio, lembrando outros episódios do passado, como foi em José de Freitas e União, onde casas foram queimadas. Na época, o governo do Estado deu a devida assistência - informou. Ele defendeu que o Corpo de Bombeiros deve incorporar ao seu orçamento gastos com campanhas de prevenção.





Reporter: Raimundo Cazé Edição: Kátya D'Ângelles