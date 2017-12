Cícero Magalhães informa sobre o envio dos Planos de Cargos do Emater e Adapi

O deputado Cícero Magalhães (PT) informou da tribuna que o governo do Estado está encaminhando projeto de lei que cria plano de cargos e salários para os servidores do Emater e da Adapi, apesar das dificuldades financeiras por que passa o Estado. Ele destacou a

importância dos dois órgãos no combate à aftosa e na melhoria da extensão rural.

O deputado Rubem Martins (PSB) ofereceu aparte para se solidarizar com os servidores do Emater e da Adapi, ao mesmo tempo em que reconheceu o esforço do governador Wellington Dias. Ele disse que os servidores dos dois órgãos têm sofrido muito, em comparação com os colegas da Bahia e

do Maranhão.

Cícero Magalhães encerrou seu pronunciamento ressaltando a posição dos dirigentes sindicais das duas categorias, que estiveram sempre à mesa com o governador. O deputado Henrique Rebelo (PT) apelou para que o

governo resolva o problema de cargos e salários dos 38 funcionários da TV Educativa.

Repórter: Raimundo Cazé



O deputado Cícero Magalhães (PT) informou da tribuna que o governo do Estado está encaminhando projeto de lei que cria plano de cargos e salários para os servidores do Emater e da Adapi, apesar das dificuldades financeiras por que passa o Estado. Ele destacou a importância dos dois órgãos no combate à aftosa e na melhoria da extensão rural.



O deputado Rubem Martins (PSB) ofereceu aparte para se solidarizar com os servidores do Emater e da Adapi, ao mesmo tempo em que reconheceu o esforço do governador Wellington Dias. Ele disse que os servidores dos dois órgãos têm sofrido muito, em comparação com os colegas da Bahia edo Maranhão.



Cícero Magalhães encerrou seu pronunciamento ressaltando a posição dos dirigentes sindicais das duas categorias, que estiveram sempre à mesa com o governador.



O deputado Henrique Rebelo (PT) apelou para que o governo envie para a Assembleia Legislativa o Plano de Cargos, Carreira e Salários de 38 servidores efetifvos das Fundação Antares, que está na Secretaria de Estado do Governo há mais de um ano.



"Os 38 servidores efetivos aguardam a aprovação do Plano de Cargos há 30 anos e há uma grande defasagem salarial. Eu gostaria de pedir a colaboração dos senhores deputados e a sensibilidade do governador Wellington Dias para que encaminhe essa proposta o mais urgente possível para esta Casa"



Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel