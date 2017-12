CCJ e Administração aprova auxílio alimentação para servidores da IMEPI

A Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI se reuniu na manhã desta terça-feira (19), em reunião conjunta com as comissões de Administração, Finanças, Educação e Saúde, e Segurança Pública para esvaziar a pauta para o encerramento no ano legislativo de 2017.

A mensagem nº 62 do Governo do Estado, processo AL 15783/17, que que concede auxílio-refeição aos servidores comissionados e à disposição do Instituto de Meteorologia do Estado do Piauí (IMEPI) foi aprovado nas CCJ e na Comissão de Administração Pública. O deputado Aluísio Martins (PT), relator da matéria na CCJ, emitiu parecer favorável assim como o relator na Comissão de Administração, deputado Wilson Brandão (PSB).

“O recurso destinado para o pagamento do auxílio dos servidores do IMEPI é federal e o Governo do Estado enviou essa matéria para legalizar esse pagamento”, disse o deputado Wilson Brandão. O auxílio será concedido a título de indenização de despesas com alimentação, na forma estabelecida pela Lei. Segundo a justificativa do Projeto, os recursos para implementação do auxílio serão obrigatoriamente provenientes do convênio firmado com o INMETRO, o que consta do Plano de Aplicação, configurando despesa operacional. O valor do auxílio-alimentação será regulamentado por meio de portaria editada pela Presidência do IMEPI, obedecendo ao limite do Plano de Aplicação.

Eventos Estaduais – Relatada pelo deputado Edson Ferreira (PSD), o Projeto de lei nº 125, de 12 de dezembro de 2017, que institui o dia de Combate à obesidade no âmbito no Estado do Piauí também foi aprovado na CCJ. A data será comemorada anualmente, dia 11 de novembro, e fará parte do calendário oficial de eventos do Estado do Piauí.

Outro evento que será integrado ao calendário estadual será o Dia Estadual do Autista, projeto de Lei nº114, processo AL 15733/17, de autoria da deputada Liziê Coelho (PTB). “Essa é mais uma ação de apoio aos autistas do Estado”, disse o relator da matéria na CCJ, deputado Fernando Monteiro (PRTB).

Políticas Públicas – Outras duas matérias que criam políticas públicas de Estado também foram apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de Lei 117, processo AL 15740/17 que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual no transporte público de autoria do deputado Rubem Martins (PSB); e o projeto nº 122 da deputada Flora Izabel (PT), processo AL 15857/17, que institui o aplicativo Salve Maria como política de Estado permanente no combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Ambas as matérias tiveram parecer favorável do relator, deputado Firmino Paulo (PSDB).

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno