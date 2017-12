CCJ aprova doação de imóvel para a Fundação dos Esportes

Foi lido e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (05, a Mensagem do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar para a Fundação dos Esportes (FUNDESPI) os imóveis que especifica.

O relator do projeto foi deputado João Madison (PMDB), que esteve presente à reunião e teve que se ausentou por alguns instantes. De acordo com o Regimento Interno, o presidente da CCJ, deputado Evaldo Gomes (PTC) autorizou a secretária da CCJ lesse o relatório do deputado João Madison.

Segundo a relatório, o parlamentar entende ser de interesse público, a doação do imóvel, em prol do desenvolvimento de atividades sócio-culturais, na localidade e município de São Francisco do Piauí.

“Desta forma, o projeto de lei satisfaz as exigências formais fixadas no ordenamento constitucional e infraconstitucional, respeitando os requisitos regimentais, para sua apreciação”, descreveu o relator, acrescentando que em sua conclusão não existem impedimentos na ordem constitucional, legal e jurídica ou regimental e, portanto, sendo o parlamentar, de parecer favorável.

A Mensagem de número 49 de autoria do Governador do Estado, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Tempo Integral (CETIs, foi aprovada por unanimidade. O relator do projeto foi o deputado Aluísio Martins (PT), mas o deputado Gustavo Neiva tinha pedido vistas ao projeto e deu parecer favorável ao projeto, que foi aprovado.

Outro projeto de lei que foi lido e aprovado durante a reunião da CCJ foi o do Tribunal de Contas do Piauí, que dispõe sobre a criação de cargos nas unidades integrantes da secretaria do Tribunal de Contas do Piauí. O relator do projeto foi o deputado João Madison. Lindalva Miranda

Foi lido e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (5), Mensagem do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar para a Fundação dos Esportes (FUNDESPI) os imóveis que especifica. O relator do projeto foi deputado João Mádison (PMDB), que esteve presente à reunião De acordo com o Regimento Interno, o presidente da CCJ, deputado Evaldo Gomes (PTC) autorizou a secretária da CCJ lesse o relatório do deputado João Madison.





Segundo a relatório, o parlamentar entende ser de interesse público, a doação do imóvel, em prol do desenvolvimento de atividades sócio-culturais, na localidade e município de São Francisco do Piauí.“Desta forma, o projeto de lei satisfaz as exigências formais fixadas no ordenamento constitucional e infraconstitucional, respeitando os requisitos regimentais, para sua apreciação”, descreveu o relator, acrescentando que em sua conclusão não existem impedimentos na ordem constitucional, legal e jurídica ou regimental e, portanto, sendo o parlamentar, de parecer favorável.





A Mensagem nº 49 de autoria do Governador do Estado, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Tempo Integral (CETIs, foi aprovada por unanimidade. O relator do projeto foi o deputado Aluísio Martins (PT), mas o deputado Gustavo Neiva tinha pedido vistas ao projeto e deu parecer favorável ao projeto, que foi aprovado.



Outro projeto de lei que foi lido e aprovado durante a reunião da CCJ foi o do Tribunal de Contas do Piauí, que dispõe sobre a criação de cargos nas unidades integrantes da secretaria do Tribunal de Contas do Piauí. O relator do projeto foi o deputado João Madison.

Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel