Câmaras de 14 municípios participam de oficina do Interlegis

Vereadores, gestores e servidores de 14 Câmara Municipais participam, nesta quinta (5) e sexta-feira, da sala do Interlegis da Assembleia Legislativa do Piauí, de oficina sobre a criação do Portal Modelo e SAPL, duas plataformas que o Interlegis de Brasília oferece para os legislativos municipais de todo o país, em parceria com o Senado Federal.





As Câmaras Municipais participam gratuitamente dessa criação, além de receberem o treinamento sobre a utilização das duas plataformas em suas cidades. Nesta turma, estão matriculados servidores das Câmaras de Lagoinha do Piauí, União, Piracuruca, Água Branca, Guadalupe, Antonio Almeida, Ribeiro Gonçalves, Arraial do Piauí, Campo Maior, Barra D'Alcântara, Castelo do Piauí, Monsenhor Gil, Sussuapara e São Luis do Piauí.





“Ao final do curso a Câmara já sai com Portal no ar, aberto aos seus munícipes, contendo todas as informações necessárias sobre o dia no Legislativo de suas cidades, além da possibilidade de acompanhar os projetos de lei desde o momento que começam a tramitar. Duas ferramentas poderosas e as câmaras têm se mostrado abertas e participativas”, explica Flávia Calado, uma das instrutoras da oficina.





O treinamento dura uma semana, perfazendo 40 horas. “Depois seguimos com suporte através de e-mail, grupo no whatsApp, abertos a recebe-los a qualquer dia para esclarecer dúvidas pendentes. Geralmente ficamos dois dias, a equipe toda, em atenção total aos alunos das oficinas que encontraram alguma dificuldade”, acrescenta.