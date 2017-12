Caixa Econômica entrega reforma na agência da Alepi

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (PMDB) e deputados receberam na manhã desta segunda-feira (04) o superintendente da Caixa Econômica Federal do Piauí, Elizomar Guimarães. Eles participaram da solenidade de entrega da obre de reforma do prédio agência da Caixa que funciona no Palácio Petrônio Portela - Assembleia- e é voltada para o atendimento dos servidores da Casa. A obra durou dois meses. O espaço foi ampliado e todos os móveis trocados. Estiveram presentes a solenidade os deputados João Mádison (PMDB), Fernando Monteiro (PRTB), Júlio Arcoverde (Progressistas), Edson Ferreria (PSD) e Evaldo Gomes do PTC.

Elizomar relatou, durante a solenidade, a importância da Caixa para o país e para o Piauí. Segundo ele, nos últimos 5 anos o Governo Federal repassou R$ 14,9 bilhões em fundos entre eles o FPE (Fundo de Participação do Estado) enquanto a Caixa investiu R$ 45 bilhões em todos as suas frentes, tanto em programa sociais como no crédito como programas sociais. Foi investido em habitação foi quase igual ao que o Governo estadual investiu no FPE.

Themístocles Filho também se pronunciou e lembrou que a reforma vai facilitar a vida de quem usa a agência da Caixa no prédio da Alepi e o relacionamento da Alepi com a Caixa é o melhor possível. "Tenho que agradecer a Caixa pelos serviços e agradecer aos nossos deputados que prestigiam esse trabalho"

O superintendente aproveitou para fazer um retrospecto dos desafios que Caixa como tem enfrentado ao longo dos anos, como o de implantar o Bolsa Escola ainda no Governo do ex-presidente presidente Fernando Henrique Cardoso. O último grande desafio, segundo ele foi o Minha Casa Minha Vida que conta hoje com mais de 5 milhões já construídas. No Piauí são mais de 100 mil tanto na zona rural como na zona urbana. O maior programa de habitação do mundo.

“O último desafio no governo temer foi pagar o dinheiro inativo do FGTS, organizar,as agências ficaram abertas ao sábados o trabalho foi intenso para injetar esse dinheiro na economia do país. A Caixa é apartidária funciona como banco e é de fato essencial para o nosso país", afirmou. O superintendente da Caixa agradeceu a ampliação do espaço que vai proporcionar melhorias no atendimento a todos.





Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno