B.Sá pede a pavimentação asfáltica da rodovia PI-244

Cinco requerimentos foram apresentados na sessão plenária de hoje (14) da Assembleia Legislativa, incluindo pedidos de obras ao Governo do Estado. O deputado B. Sá (PP) requereu que seja encaminhado ofício ao governador Wellington Dias reivindicando a pavimentação asfáltica da PI-244, que liga São José do Peixe à BR-230.

O deputado Júlio Arcoverde (PP) apresentou requerimento pedindo à Superintendência do Programa Luz para Todos no Piauí a implantação da rede de energia elétrica na localidade Trapiá, no município de Caraúbas, no Norte do Estado. O deputado Dr. Pessoa (PSD) pediu voto de louvor à Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro pelos festejos realizados entre os dias 6 a 15 deste mês em Água Branca.

A deputada Flora Izabel (PT) apresentou requerimento pedindo aprovação de voto de pesar aos familiares da vereadora Domingas Santana, de Esperantina, pelo seu falecimento. Domingas Santana era mulher do presidente da Obra Kolping no Piauí, Francisco Santana.

Por J. Barros



Cinco requerimentos foram apresentados na sessão plenária de hoje (14) da Assembleia Legislativa, incluindo pedidos de obras ao Governo do Estado. O deputado B. Sá (PP) requereu que seja encaminhado ofício ao governador Wellington Dias reivindicando a , que liga São José do Peixe à BR-230.



O deputado Júlio Arcoverde (PP) apresentou requerimento pedindo à Superintendência do Programa Luz para Todos no Piauí a implantação da rede de energia elétrica na localidade Trapiá, no município de Caraúbas, no Norte do Estado. O deputado Dr. Pessoa (PSD) pediu voto de louvor à Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro pelos festejos realizados entre os dias 6 a 15 deste mês em Água Branca.



A deputada Flora Izabel (PT) apresentou requerimento pedindo aprovação de voto de pesar aos familiares da vereadora Domingas Santana, de Esperantina, pelo seu falecimento. Domingas Santana era mulher do presidente da Obra Kolping no Piauí, Francisco Santana.



J. Barros