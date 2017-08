B.Sá esclarece fala de deputado federal

Para uso dos dois minutos destinados a pequenos avisos o deputado B.Sá (PP), se pronunciou nesta manhã de segunda-feira, dia 07, para esclarecer sobre a fala de um deputado federal de Oeiras (ele não citou o nome do deputado), que segundo ele teria dito, na tribuna da Câmara dos Deputados, para denunciar que o prefeito de Oeiras havia cortado a água de várias comunidades, de diversas residências dos bairros do município de Oeiras.





“Quero lamentar essa declaração do deputado e dizer que não ocorreu isso. Na verdade o que aconteceu foi que algumas residências estavam fazendo uso da água de fornecimento das escolas. Os servidores do município, ao constatarem as ligações clandestinas, fizeram o desligamento. Essas residências, todas elas, têm à sua disposição a água fornecida pela Agespisa”, disse o parlamentar.





B.Sá disse ainda que nos locais onde não existe a disponibilidade de água pela Agespisa, a prefeitura manteve a utilização da água das escolas. Ele disse também que esse tipo de denúncia tem segundas intenções e que no momento a prefeitura tem que agir dessa forma, porque no município existem pessoas responsáveis.





“A Prefeitura Municipal de Oeiras é formada por gestores comprometidos com a causa pública e eles não poderiam deixar isso acontecer, ainda mais em um momento em que o município passará a ser gestor do sistema de água e esgotos. Quero lamentar a declaração e dizer que o município de Oeiras age da forma como deve ser feito, de acordo com a lei”, finalizou o deputado B.Sá.









Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno