B.Sá divulga campanha contra a obesidade

O deputado B.Sá (PP) ocupou o espaço dos pequenos comunicados da sessão desta segunda-feira (09) para convidar a população a prestigiar a palestra de lançamento da campanha de combate à obesidade, um problema de saúde que atinge hoje toda a humanidade. O debate será no plenarinho da Assembleia, a partir das 09:30h desta quarta-feira (11).

“É preciso que todos nos sensibilizemos com o assunto da obesidade, mobilizando os meios de comunicação e entidades da sociedade civil organizada, pois o assunto é muito mais grave do que se imagina e de como está sendo enfrentado”, disse B.Sá, que falou também da visita que fez no final de semana à cidade de Santa Rosa, acompanhado por diretores da Codevasf, que foram lançar um projeto pro setor primário.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno