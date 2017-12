Belê Medeiros destaca entrega de 500 casas em Picos

A deputada Belê Medeiros (PP) afirmou que a Prefeitura de Picos está inaugurando hoje (20) um conjunto habitacional com 500 casas. As casas foram construídas ainda na época em que o prefeito da cidade era Gil Paraibano, cujo mandato terminou em 2012. O ex-prefeito é tio da parlamentar e ela foi uma das suas principais assessoras.



“Meu tio deixou as casas prontas quando terminou o seu mandato. Foram precisos cinco anos apenas para que fosse providenciada a instalação da água e da energia. Mesmo assim, o prefeito Padre Valmir vai entregar as casas do Residencial Louzinho Monteiro em solenidade marcada para hoje, com a presença do governador Wellington Dias. Meu tio fez as casas mas sequer foi convidado para a inauguração”, lamentou.





Belê Medeiros disse que Gil Paraibano nos seus oito anos de mandato buscou melhorar as condições de vida das pessoas, sobretudo das mais carentes. “Um dos exemplos foi a urbanização das encostas dos morros. Ele fez os paredões e o arruamento das vias públicas. Como é sabido, as pessoas foram construindo as suas casas nas encostas e agora é possível ir até a porta de casa de carro ou moto, o que era improvável antes do seu mandato”, disse.







Durvalino Leal – Edição: Katya D’Angelles