Belê destaca campeonato de tiro e diz que lutará por apoio ao esporte

A deputada Belê Medeiros (PP) destacou, hoje (13), a realização do Campeonato Piauiense de Tiro Prático, afirmando que dentre os classificados em primeiro e segundo lugares estão o seu filho, Adir Guilherme Oliveira, e o seu esposo, Gustavo Oliveira. A dedicação e o esforço dos dois esportistas foi bastante elogiado pela parlamentar. Ela afirmou que, a partir de janeiro, pedirá a todos os parlamentares que coloquem emendas no orçamento estadual destinando recursos para a Federação Piauiense de Tiro, visando apoiar os atletas do Estado.





Belê Medeiros informou que na modalidade Pistola Calibre Restrito 0.40 do campeonato de tiro prático ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, Adir Guilherme de Oliveira, Edilson Marinho, que é o presidente da Federação Piauiense de Tiro, Flávio Ronald e Yuri Kilson (os dois últimos em terceiro lugar). Ela disse que se sentia feliz com o resultado obtido por seus familiares no campeonato, assinalando que é fruto de muita dedicação e amor ao esporte.





De acordo com a parlamentar progressista, Adir Guilherme e Gustavo Oliveira foram classificados em primeiro e segundo lugares na modalidade Light Calibre 38, enquanto Márcio Fernandes ficou em terceiro lugar. Na modalidade Revolver IPSC, ficou em primeiro lugar o coronel Silva Ramos.

Belê Medeiros disse que os atletas piauienses estão se destacando, também, a nível nacional, dentre eles, Vinicius Ronald e seu irmão Gabriel Ronald que ficaram em primeiro e segundo lugares na modalidade Carabina Olímpica no Campeonato Brasileiro de Tiro, tendo ficado em terceiro lugar outro piauiense, Dimas Júnior. Ela afirmou que na modalidade Carabina de Ar os irmãos Gabriel Ronald e Vinicius Ronald ficaram em primeiro e segundo lugares.

Os deputados Dr. Pessoa (PSD), Francis Lopes (PRP) e B. Sá (PP) parabenizaram Belê Medeiros, que, também, é adepta do esporte, pelas conquistas de seu filho e de seu esposo no Campeonato de Tiro. B. Sá disse que uma atleta de Oeiras tem lutado com dificuldade para se destacar no esporte e já conseguiu ingressar na Federação Brasileiense de Tiro.

B. Sá declarou que os políticos devem trabalhar no sentido de que os atletas que se dedicam ao tiro tenham mais apoio no Piauí. Belê Medeiros concluiu assinalando que, no início do próximo ano, percorrerá os gabinetes de todos os deputados estaduais solicitando a apresentação de emendas orçamentárias que beneficiem os atletas.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles