B. Sá registra entrega de kits de irrigação em Tanque do Piauí

O deputado B. Sá (PP) registrou em plenário a entrega de kits de irrigação neste final de semana para agricultores familiares em Tanque do Piauí. Ele disse que a ação faz parte do projeto Sertão Irrigado desenvolvido pela Coordenadoria de Irrigação do Governo do Estado para melhorar a produção de cereais e hortigranjeiros no semiárido do Estado.

O parlamentar salientou que esse programa é diferenciado porque não se trata apenas da simples entrega do equipamento, mas de um acompanhamento técnico a partir da instalação do sistema até a venda dos produtos colhidos. O projeto será lançado dia 21 em Ipiranga e dia 27 em Colônia do Gurguéia. “Se a família beneficiada não cumprir a meta estipulada, o equipamento será recolhido e entregue a outra família”, salientou.

Já o deputado Dr. Pessoa (PSD) ressaltou a visita que fez no final de semana a Olho D'Água do Piauí, quando conversou com lideranças comunitárias e, também, a participação da festa junina da Rádio Verona, na zona Sul de Teresina. Ele disse que vai aproveitar o recesso para visitar diversos municípios, dentre eles Esperantina e Piracuruca.

Texto: Durvalino Leal

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel