B. Sá pede reforma na barragem Cajazeiras, em Pio IX

O deputado B. Sá pediu ao Governo do Estado e ao Dnocs a reforma da parede do açude Cajazeiras, em Pio IX, alegando que o reservatório encontra-se praticamente seco e isso facilita a realização dos serviços. O deputado Wilson Brandão (PSB) pediu ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Piaiuí) a recuperação da estrada entre a BR-020 até Várzea Grande, passando por Bomfim do Piauí.





O deputado Wilson Brandão pediu também um voto de pesar pelo falecimento da senhora Clara Lúcia Nunes e o deputado Fernando Monteiro (PRTB) também pediu um voto de pesar a ser encaminhada à família de Marivan Sousa Araújo, ocorrido no dia 26 passado. Ela tinha apenas 26 anos.





O deputado Evaldo Gomes (PTC) requereu à Secretaria de Segurança o reforço policial para a cidade de Avelino Lopes, enquanto o deputado Luciano Nunes (PSDB) pediu às operadoras de telefonia celular Vivo e Tim a melhoria do sinal em Bom Jesus.

O deputado Ismar Marques (PSD) pediu ao Tribunal de Justiça a manutenção dos vigilantes do fórum de Luzilândia. O deputado Francis Lopes (PR) que a inclusão das localidades Lagoa, Carnaíba e Angico, em Bela Vista, no programa Luz para Todos.





O deputado Dr. Pessoa (PSD) apresentou quatro requerimentos pedindo a construção de um centro de convivência dos Idosos em São Pedro do Piauí; de um chafariz na localidade Campestre Norte, em Teresina; a pavimentação da estrada da Cacimba Velha, na zona rural da capital e de um quebra molas na PI 224 em Lagoa dos Ferros, zona rural de Água Branca.

Durvalino Leal – Edição: Katya D’Angelles