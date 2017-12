B. Sá destaca a realização da Feira Literária de Oeiras

O deputado B. Sá (PP) se pronunciou, usando o tempo dos pequenos avisos, para destacar a realização da Feira Literária de Oeiras (Flor). A quinta edição do evento aconteceu no município entre os dias 1º e 3 de dezembro.

“Neste último final de semana aconteceu, no município de Oeiras, a 5ª edição da Feira Literária de Oeiras, Flor. E neste ano o homenageado foi o piauiense Cineas Santos. Durante todo o ano letivo as escolas municipais passam a estudar as obras do autor homenageado, e no final de ano, na Feira Literária, acontece o ponto alto de toda a programação, com apresentações e a participação de todas as escolas”, disse B. Sá.

“Nas edições anteriores foram homenageados escritores como Ruth Rocha, Ziraldo, Maurício de Sousa e Monteiro Lobato. E o evento teve a participação e incentivo da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, através de uma emenda de minha autoria. E todo o município de Oeiras foi contemplado com esse evento que tem rendido bons frutos, como a boa colocação no IDEB. Hoje Oeiras só está abaixo de Teresina, entre as cidades do Piauí e também tem sido muito bem avaliado na avaliação nacional de educação, que coloca o município acima da média do Estado, do Nordeste e do Brasil”, completou o parlamentar.

“O meu segundo registro é que ontem, segunda-feira, aconteceu o encontro dos Progressistas, que na oportunidade filiou dezenove prefeitos tornando o PP a maior força política desse Estado, com a liderança do nosso senador Ciro Nogueira que não tem medido esforços para trazer recursos para o nosso Estado, principalmente nesse momento de crise financeira que os municípios têm vivido. Quero parabenizar a todos os que fazem o Partido Progressista, a deputada Belê (PP) que esteve presente lá e o deputado Júlio Arcoverde (PP), nosso presidente que tem feito toda a articulação para que o nosso Partido chegue aonde tem chegado”, finalizou B. Sá.