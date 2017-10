Audiência pública para discutir aumento de impostos será nessa terça

A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí realiza, nesta terça-feira (17), às 8h na sala da CCJ, audiência pública para discutir a Mensagem nº 40, enviada pelo Governo do Estado, que institui o Programa de Recuperação de Crédito Tributário no Estado do Piauí. O requerimento para a realização da audiência pública, perante a Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação é de autoria do deputado Rubem Martins (PSB).

“Quero chamar a atenção de todos os deputados e deputadas para a realização da audiência pública para discutir a mensagem 40 do Governo do Estado, a respeito da majoração de impostos e também do REFIS. Nela estarão presentes representantes de diversos seguimentos empresariais e autoridades, como o Secretário de Fazenda, Secretário de Administração, Secretário de Planejamento e outros”, disse Rubem Martins.

Logo após a realização da audiência pública, a matéria deve ser apreciada e votada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça.

Tentativa de Mudança – Usando a palavra durante sessão ordinária nessa segunda-feira (16), o deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça Evaldo Gomes (PTC) tentou alterar, num consenso com o deputado Rubem Martins, para que a audiência pública fosse realizada dentro da CCJ, no horário da reunião da Comissão. “Temos a audiência pública marcada para as 8h, de autoria do deputado Rubem Martins, para discutir o projeto de Lei que hoje encontra-se na CCJ. O entendimento que eu quero ter com o deputado Rubem Martins é que nós façamos essa audiência pública pela CCJ, e não pela Comissão de Finanças, porque o projeto ainda não foi votado na CCJ. A nossa ideia é discutir dentro da própria CCJ e logo após votar a matéria”, sugeriu Evaldo Gomes.

O deputado Rubem Martins recusou a sugestão do deputado trabalhista cristão. “Eu não teria nenhuma dificuldade de aceitar a proposta do deputado Evaldo, mas acho que não dá mais tempo realizar essa mudança, uma vez que todos os convites para mais de 30 instituições já foram enviados desde a última sexta-feira”, disse o deputado socialista.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno

