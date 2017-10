Audiência pública debate a situação financeira do Iaspi

Os deputados Gustavo Neiva (PSB), Luciano Nunes (PSDB) e Robert Rios (PDT) apresentaram requerimento, na sessão ordinária dessa quarta-feira (18), solicitando a realização de audiência pública para que sejam esclarecidos os problemas e questionamentos relativos ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Piauí (IASPI) quanto ao pagamento de hospitais da rede pública.

No último dia 11, a rede de clínicas, hospitais e profissionais credenciados pelo IASPI, antigo Iapep, decidiu manter a decisão de suspender os atendimentos de servidores públicos nos planos Iaspi Saúde e Plano Médico de Assistência e Tratamento (Plamta). O Governo do Estado apresentou um novo cronograma de pagamento pelos procedimentos realizados, mas a categoria não aceitou.

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado do Piauí (Sindhospi) havia dado prazo até o dia 10 de outubro para que o pagamento dos procedimentos de julho fosse realizado.

Informações – O deputado Robert Rios também apresentou requerimento solicitando do secretário de Fazenda Rafael Fonteles informações sobre os pagamentos não realizados a fornecedores e terceirizados prestadores de serviços do Estado e pedindo de pagamentos, não empenhados e, por consequência não realizados a fornecedores e a terceirizados contendo os benefícios e os respectivos valores. A solicitação aconteceu logo após a reunião com e Secretário Rafael Fonteles para apresentação do relatório fiscal do quadrimestre na ALEPI.

Penitenciária – O deputado Dr. Hélio (PR) requereu, do plenário da Assembleia que a Penitenciária Regional de Campo Maior receba o nome de José de Arimatéia Barbosa Leite. Segundo ele, o requerimento é uma homenagem à classe dos Agentes Penitenciários do Estado do Piauí, uma vez que José de Arimatéia Barbosa Leite trabalhou como agente durante 28 anos, sendo exemplo de dedicação e compromisso com o trabalho.

Laryssa Saldanha