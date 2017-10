Audiência debaterá situação do Plamta na Assembleia Legislativa

A situação do Plamta (Plano Médico de Assistência e Tratamento do Piauí) será debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa, de acordo com requerimento apresentado pelos deputados Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente do Poder, Rubem Martins (PSB), Robert Rios (PDT) e Gustavo Neiva, líder do PSB, e que aprovado na sessão plenária de hoje (17).

Os parlamentares, que integram a bancada de Oposição na Assembleia, informaram no requerimento que a audiência pública ocorrerá em data a ser marcada e discutirá como se encontra o pagamento dos hospitais e clínicas credenciados pelo Iaspi (Instituto de Assistência à Saúde do Piauí) para atender os milhares de segurados do Plamta.

Robert Rios teve aprovado ainda requerimento em que solicita à presidente do Iaspi, Danielle Aita, informações sobre pagamentos não efetuados aos fornecedores, servidores terceirizados e prestadores de serviços do órgão. O parlamentar pedetista pediu ainda que seja encaminhada relação com os nomes de beneficiários e valores não pagos.





J. Barros - Edição: Caio Bruno