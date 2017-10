Assembleia receberá secretário e aprova sessão solene no dia 24

A Assembleia Legislativa realizará audiência pública no próximo dia 18 deste mês para apresentação pelo secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, do relatório financeiro do Estado referente ao segundo quadrimestre deste ano. Rafael Fonteles encaminhou ofício ao presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (PMDB), informando que naquele dia comparecerá à Alepi para falar sobre as finanças estaduais como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).





Acatando requerimento apresentado pelo líder do Governo, deputado João de Deus (PT), a Assembleia Legislativa fará sessão solene no dia 24 próximo para homenagear o Programa Pré-Enem da Secretaria Estadual de Educação que prepara alunos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio.





No pequeno expediente da sessão de hoje (9), foi aprovado requerimento da deputada Liziê Coelho (PTB) em que ela pede ao comandante do 25º BC (Batalhão de Caçadores, coronel Francisco Nixon, que seja levada água da barragem de Marruá, em Patos do Piauí, em carros-pipa para fornecimento aos habitantes de municípios da região Sul do Estado que sofrem os efeitos da seca.





O deputado Georgiano Neto (PSD) teve aprovados requerimentos em que pede à direção do Banco do Brasil a reabertura da agência da instituição no município de Curimatá e ao secretário estadual de Segurança, deputado federal Fábio Abreu (PTB), o reforço do policiamento em Júlio Borges, visando garantir maior segurança para a população do município.









J. Barros - Edição: Caio Bruno