Assembleia recebe mensagem do Executivo que altera LDO de 2018

Assembleia recebe mensagem que altera LDO e dois requerimentos

A Assembleia Legislativa recebeu, na sessão plenária de hoje (7), a Mensagem 66/2017 do Poder Executivo que altera o Projeto de Lei 7016/2017 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) que definirá o Orçamento Estadual de 2018. A proposição, que é assinada pela governadora em exercício, Margarete Coelho, altera o anexo de Prioridades e Metas do PLDO referente à Fundação Deputado Humberto Reis da Silveira, gestora da TV e Rádio Assembleia.

No pequeno expediente da sessão desta manhã, foi lido requerimento do deputado João de Deus (PT) solicitando que seja marcada a data em que o grande expediente da sessão plenária do Poder Legislativo será dedicado a exposição do superintendente da Fundação Cepro no Piauí, Antonio José Medeiros, sobre as atividades desenvolvidas por aquele órgão.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) apresentou requerimento para que seja encaminhado ofício ao governador Wellington Dias pedindo a doação de uma ambulância para melhorar a assistência à saúde prestada à população do município de Passagem Franca do Piauí.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles