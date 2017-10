Assembleia recebe estimativa de receitas e despesas para 2018

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (PMDB) leu, na pauta da sessão ordinária da manhã desta segunda-feira (2), mensagem do Governo do Estado que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018.

Na matéria, o projeto enfatiza que, para o exercício de 2018, o Estado do Piauí irá se adequar a Emenda Constitucional Estadual nº 47 de 26 de dezembro de 2016, nos limites estabelecidos para as despesas correntes primárias levando em conta cada Poder.

O projeto de Lei estima a receita geral do Estado em R$ 12.956.787.305,00 que, após dedução das contribuições do Estado ao FUNDEB e transferências constitucionais aos municípios, resulta em R$ 10.584.569.518,00.

Pestações de Contas – A Secretaria de Governo do Estado, UESPI, Coordenadoria de Enfrentamento as Drogas, Secretaria de Regularização Fundiária e a Secretaria de Desenvolvimento Rural encaminharam à Assembleia suas prestações de contas referentes ao mês de agosto.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles