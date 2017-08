Assembleia pedirá relação de servidores do Hospital Tibério Nunes

A Assembleia Legislativa encaminhará ofício ao secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, pedindo que envie ao Poder a relação de servidores que recebem a Gratificação de Incentivo à Melhoria de Assistência à Saúde (Gimas) no Hospital Tibério Nunes localizado em Floriano. A medida atende requerimento do deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, aprovado na sessão plenária de hoje (8).





Ao discutir a proposição, Gustavo Neiva disse que o Hospital Tibério Nunes recebe mensalmente um grande volume de recursos, mas existem muitas reclamações em relação ao atendimento prestado à população. Ele afirmou que o hospital chegou a ser comparado a um matadouro humano, já que milhares de pessoas que procuram as suas instalações não recebem uma assistência adequada.





O deputado João de Deus (PT), líder do Governo, que, também, ocupou a tribuna para discutir a matéria, disse que “não existe isso de comparar o hospital com um matadouro humano, porque todo hospital procura salvar vidas”. Ele concordou que há necessidade de um debate sobre a situação do Hospital de Floriano visando encontrar solução para melhorar o atendimento prestado à população e manifestou apoio a aprovação do requerimento.





Por sua vez, o deputado Dr. Pessoa (PSD) parabenizou o deputado Gustavo Neiva pela apresentação do requerimento e o deputado João de Deus por apoiar a sua aprovação. Ele disse que “devemos saber o que está acontecendo naquele hospital, pois, ao que parece, não é falta de dinheiro”.





J. Barros - Edição: Caio Bruno