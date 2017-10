Assembleia pedirá informações sobre suspensão de pagamentos do Governo

A Assembleia Legislativa encaminhará ofício ao secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, pedindo informações sobre o Decreto 17404/17 do governador Wellington Dias que suspende o pagamento de credores e fornecedores do Estado, atendendo requerimento apresentado pelo deputado Robert Rios (PDT) e aprovado na sessão plenária de hoje (17).

Em sua proposição, Robert Rios afirmou que o decreto governamental atinge todos os pagamentos empenhados e não efetuados até o dia 6 de outubro deste ano. De acordo com a proposição aprovada pela Assembleia, o Governo deverá fornecer os nomes dos beneficiários e dos valores atingidos pela medida.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), informou que amanhã (18) o secretário Rafael Fonteles estará no Poder Legislativo para apresentar o relatório fiscal do segundo quadrimestre deste ano e poderá ser questionado pelos parlamentares sobre a decisão do Governo de suspender o pagamento de credores e fornecedores.

J. Barros - Edição: Caio Bruno