Assembleia mantém setores em funcionamento durante o recesso

A Assembleia Legislativa mantém a maioria de suas diretorias e setores em funcionamento durante o recesso, de acordo com comunicado divulgado pelo diretor administrativo, Leandro de Brito Coelho. Uma Comissão formada por parlamentares estaduais, tendo à frente o presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (PMDB), representará a Alepi até o reinício das sessões plenárias no dia primeiro de agosto.

Leandro Coelho divulgou a relação das diretorias e setores que se encontram em funcionamento, informando que o período do recesso, que teve início na última sexta-feira, dia 18 de julho, terá prosseguimento até o dia 31 deste mês. Segundo ele, estão funcionando as Diretorias Geral, Administrativa, Financeira e de Tecnologia da Informação, bem como a Procuradoria Geral, Corregedoria e a Superintendência de Recursos Humanos.

Também, funcionam no recesso as Coordenadorias de Imprensa e de Gestão Parlamentar, Assessoria de Divulgação, Divisões de Recursos Humanos, Finanças, Orçamento, Pagamento e de Recursos Humanos, os Núcleos de Compras, Cadastro e Registro Funcional, Almoxarifado, Manutenção, Taquigrafia e Revisão de Debates,Contabilidade e Descontos e Consignações e as Seções de Controle de Frequência, Transporte, Conservação e Limpeza, Gráfica e Orçamento.

Leandro Coelho informou ainda que estão funcionando a Assessoria de Divulgação, Controle de Material, Auditoria,Controle Financeiros e os Setores de Protocolo e Telefonia.

Por J. Barros

A Assembleia Legislativa mantém a maioria de suas diretorias e setores em funcionamento durante o recesso, de acordo com comunicado divulgado pelo diretor administrativo, Leandro de Brito Coelho. Uma Comissão formada por parlamentares estaduais, tendo à frente o presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (PMDB), representará a Alepi até o reinício das sessões plenárias no dia primeiro de agosto.





Leandro Coelho divulgou a relação das diretorias e setores que se encontram em funcionamento, informando que o período do recesso, que teve início na última sexta-feira, dia 18 de julho, terá prosseguimento até o dia 31 deste mês. Segundo ele, estão funcionando as Diretorias Geral, Administrativa, Financeira e de Tecnologia da Informação, bem como a Procuradoria Geral, Corregedoria e a Superintendência de Recursos Humanos.





Também, funcionam no recesso as Coordenadorias de Imprensa e de Gestão Parlamentar, Assessoria de Divulgação, Divisões de Recursos Humanos, Finanças, Orçamento, Pagamento e de Recursos Humanos, os Núcleos de Compras, Cadastro e Registro Funcional, Almoxarifado, Manutenção, Taquigrafia e Revisão de Debates,Contabilidade e Descontos e Consignações e as Seções de Controle de Frequência, Transporte, Conservação e Limpeza, Gráfica e Orçamento.Leandro Coelho informou ainda que estão funcionando a Assessoria de Divulgação, Controle de Material, Auditoria,Controle Financeiros e os Setores de Protocolo e Telefonia.











J. Barros - Edição: Katya D'Angelles