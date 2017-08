Assembleia Legislativa vota mais dois títulos de cidadania

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje (14), quatro Projetos de Lei apresentados pelos parlamentares e pelo Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), e o deputado Dr. Pessoa (PSD) estão propondo através de Projetos de Decretos Legislativos a concessão de título de cidadão piauiense, respectivamente, ao tenente-coronel Francisco Dixon, comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), e ao senhor Gilson Soares Feitosa Filho.

Dr. Pessoa apresentou ainda Projeto de Lei, que, também, foi lido no pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, que trata sobre a proibição da inauguração de obras inacabadas ou de obras que embora tenham sido concluídas não dispõem de condições de funcionamento ou utilização. Projeto de Lei do Poder Executivo prevê a criação de cargos comissionados na Universidade Estadual do Piauí (Uespi). As matérias serão apreciadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

O presidente Themístocles Filho destacou o recebimento de ofício do governador do Maranhão, Flávio Dino, em que ele informa que terá início até o mês de setembro a pavimentação asfáltica da rodovia que dá acesso à ponte que liga o município de São Bernardo, situado naquele Estado, a Luzilândia, no Piauí. A realização da obra foi uma solicitação apresentada ao governador maranhense pelo deputado Themístocles Filho.

Por J. Barros



Texto: J.Barros

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel