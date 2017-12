Assembleia Legislativa aprova voto de louvor para juiz Vidal de Freitas

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou, hoje (11), requerimento apresentado pelo presidente, deputado Themístocles Filho (PMDB), pedindo que seja encaminhado voto de louvor ao juiz da Vara de Execuções Penais, José Vidal de Freitas Filho, pelo recebimento do Prêmio Innovare pela prática Sistema de Apreciação Antecipada de Benefícios (SAAB) junto ao Tribunal de Justiça do Piauí.

Também, foi aprovado requerimento do presidente Themístocles Filho pedindo que seja encaminhado voto de pesar aos familiares do senhor José Cardoso de Araújo Filho, que faleceu no último dia 8. Ele afirmou, na proposição, que o senhor José Cardoso era pai da procuradora estadual Maria de Lourdes Sobral Cardoso Nogueira, esposa do deputado João Madison, líder do PMDB.

O plenário aprovou, também, requerimento do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) solicitando ao governador Wellington Dias e ao secretário de Segurança Pública, deputado federal Fábio Abreu (PTB), que sejam adotadas medidas visando agilizar a expedição da segunda via do documento Registro Geral (RG) na cidade de Parnaíba, localizada na região Norte do Estado.

Os deputados Dr. Pessoa (PSD) e João de Deus (PT), líder do Governo, tiveram aprovados requerimentos pedindo, respectivamente, ao Governo do Estado a doação de uma ambulância para o município de Passagem Franca e a definição de data para que o grande expediente da sessão plenária da Assembleia seja dedicada a explanação de dados estatísticos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) pelo presidente da Fundação Cepro (Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí), Antônio José Medeiros.

No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, foi lido ainda Projeto de Lei apresentado pelo deputado João Madison que reconhece de utilidade pública a Federação Piauiense de Pole Dance. A matéria será apreciada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por J. Barros