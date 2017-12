Assembleia celebra 25 anos do TRT Piauí em Sessão Solene

A Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quinta-feira (30) sessão solene em homenagem aos 25 anos de instalação do 22ª região do Tribunal Regional do Trabalho em Teresina. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Aluísio Martins (PT) que foi servidor do TRT e hoje é advogado da união licenciado.





“É motivo de grande orgulho para mim ter apresentado e estar realizando nessa manhã esta sessão solene em homenagem ao Jubileu de Prata do TRT Piauí, instituição a qual sou servidor desde a sua instalação no Estado e onde aprendi muito e tenho muitos amigos. A 22ª região do TRT é um ambiente muito agradável e de pessoas competentes e comprometidas com o seu trabalho, o que o torna um dos mais eficientes do Brasil. Mais de 80% dos servidores tem curso superior. Tanto que pela segunda vez consecutiva o TRT recebeu o selo do ouro do Conselho Nacional de Justiça. É uma instituição que merece ser homenageada”, disse o deputado Aluísio Martins. Lembrando ainda que no atual momento de grande crise política e administrativa a imagem das instituições depende da sua credibilidade. E o TRT da 22ª região é uma das instituições com mais credibilidade no nosso Estado, com o respeito da população.

O juiz Ferdinand Gomes dos Santos , presidente do Sindicato dos Advogados Trabalhistas, agradeceu a homenagem e lembrou a importância da Justiça do Trabalho. “Para nós é um momento de muita alegra parta nós que fazemos o TRT Piauí receber esta homenagem. É o reconhecimento de que estamos fazendo um bom trabalho e que a sociedade nos reconhece e nos valoriza. Sou testemunha da história do TRT Piauí e ao longo desse tempo tive a honra de vivenciar as lutas e as conquistas para os trabalhadores do nosso Estado. Vivemos tempos de crise mas hoje nós lutamos e defendemos a independência técnica dos magistrados. A Justiça do Trabalho não vai se intimidar por medidas que visam retirar a independência técnica dos magistrados”, disse o juiz.

Membro da presidência do TRT Piauí, o juiz Francisco Meton Marques de Lima relembrou as grandes conquistas do Tribunal. “Com 25 anos de instalação a Jusatiça do Trabalho do Piauí vem lutando para garantir melhores condições de trabalho para os piauienses e se envolvendo em grandes lutas, como contra o trabalho infantil, trabalho escravo, ambiente de trabalho melhores”, disse.

O deputado Cícero Magalhães também faz uso da palavra para lembrar a importância da instalação do TRT no Piauí. “Antes tínhamos que nos deslocar até o Estado do Maranhão para participar das audiências trabalhistas e resolver as questões do Piauí”, disse. O presidente do TRT Piauí, Desembargador Giorgi Alan Machado Araújo também agradeceu a homenagem e falou da crise que se instala no país. “A crise está na pauta do dia. No entanto estamos aqui, nesta Casa Legislativa, para celebrar os 25 anos do TRT Piauí. Hoje, como todos sabem, vem sendo levantadas ideias que sugerem a extinção da Justiça do Trabalho. E o paradoxo se vem quando constatamos que esse ramo da Justiça se consolidou como verdadeiro paradigma de efetividade da prestação jurisdicional. Ele está sempre se aperfeiçoando”, disse o presidente.





Durante a Sessão solene foi apresentado um vídeo que apresentou a importância da Justiça do Trabalho em todo o País. Compuseram a mesa o presidente do TRT Piauí, Desembargador Giorgi Alan Machado, e os desembargadores Fausto Neto, Francisco Meton, Liana Chaib, a juíza titular 4ª vara, Basilissa Alves, o juiz auxiliar da presidência, Gustavo Martins, secretário geral da presidente, João Batista, e o presidente do Sindicato dos Advogados Trabalhistas, Ferdinand Gomes dos Santos.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles