Assembleia aprova pedidos de informações sobre segurança e sistema prisional

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (12), requerimentos do deputado Rubem Martins (PSB) pedindo informações ao Governo do Estado sobre a segurança pública e o sistema prisional do Piauí que, segundo ele, se encontram em situação caótica, devido ao aumento da violência e da superlotação dos presídios. O parlamentar disse que o Governo deve implantar um Plano Estadual de Segurança para garantir maior tranquilidade à população.

Rubem Martins teve aprovados ainda requerimentos em que pede às Superintendências Regionais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil a reabertura das agências de Santa Cruz do Piauí que se encontram fechadas desde que foram destruídas por assaltantes no último dia primeiro de dezembro. Ele pediu ainda que a direção da Empresa de Correios e Telégrafos reabra a sua agência, que, também, foi assaltada naquele cidade.

O plenário aprovou ainda requerimento do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) pedindo ao governador Wellington Dias que seja implantada a iluminação pública da Orla de Atalaia, em Luiz Correia. O deputado Gustavo Neiva (PSB) teve aprovado requerimento solicitando à Secretaria Estadual de Saúde informações sobre a real situação do combate ao aumento da incidência de calazar no sudoeste do Estado.

No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, foi lido ofício enviado pelo governador Wellington Dias ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), indicando o nome do senhor José William Trindade de Carvalho para a direção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí (Agrespi).

