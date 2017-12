Assembleia aprecia requerimento sobre Seguro Garantia Safra

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje (6), requerimento em que o deputado Rubem Martins (PSB) pede que seja encaminhado ofício ao governador Wellington Dias reivindicando o pagamento imediato de quatro parcelas atrasadas do Programa Garantia Safra 2016/2017 do Piauí Região II, que abrange 115 municípios.





Rubem Martins disse que as parcelas, que totalizam mais de R$ 5,4 milhões, deveriam ter sido pagas de março a junho deste ano. “Já estamos em dezembro e esse pagamento ainda não foi realizado o que pode prejudicar mais de 66 mil agricultores familiares do nosso Estado que deixarão de receber o equivalente a um salário mínimo (R$ 937,00)”, declarou ele.





TRANSPORTE – No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, foi lido ainda requerimento do deputado Marden Menezes (PSDB) pedindo que a secretária estadual de Educação, deputada federal Rejane Dias (PT), encaminhe informações ao Poder Legislativo sobre a paralisação do sistema de transporte escolar em localidades do município de Paes Landim.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) apresentou requerimento pedindo ao Governo do Estado a instalação de uma quadra poliesportiva na zona rural de Altos. Também, foi lido ofício do secretário de Governo, deputado federal Merlong Solano (PT), solicitando a prorrogação do prazo de permanência do governador Wellington Dias nos Estados Unidos até o dia 15 deste mês.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), recebeu ofício da direção regional do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), no Piauí, informando que pediu R$ 1,1 milhão ao Ministério da Integração Nacional para recuperação da Barragem Cajazeiras, em Pio IX. Por sua vez, Themístocles Filho solicitou aos parlamentares estaduais, especialmente os que representam aquele município, que participem no próximo dia 15 da sessão solene em homenagem aos 300 anos de Oeiras que será realizada na primeira capital do Piauí.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles