Áreas irrigadas do Piauí ganham destaque na ALEPI

O Brasil está entre os dez países com a maior área irrigada do planeta. É o que mostrou o estudo feito pela Agência Nacional de Águas (ANA) lançada no último dia 2. E o assunto ganhou destaque na voz dos deputados estaduais na sessão ordinária dessa quinta-feira (05) na Assembleia Legislativa. De acordo com o Atlas Irrigação, uso da água na agricultura irrigada, atualmente o país tem 6,95 milhões de hectares (Mha) que produzem alimentos utilizando diferentes técnicas de irrigação.





O deputado B. Sá (PP) levou os dados da pesquisa e destacou o papel do Piauí no setor. “O Brasil hoje tem mais de 6 milhões de hectares de área irrigada e está entre os 10 maiores países com agricultura irrigada. E o que me deixa surpreso é que na região sudoeste é onde está a maior concentração de produção agrícola em área irrigada”,afirmou.





De acordo com o estudo citado pelo deputado o Piauí é uma região onde o ciclo pluviométrico é mais constante em comparação com o Nordeste e mesmo assim eles procuram investir na agricultura irrigada. “E o estudo também revelou que, para áreas com escassez de água, deve-se investir cada vez mais na racionalização do seu uso e procurar diminuir o desperdício, bem como aumentar a produtividade, otimização aplicação de insumos e suplementos. E esse trabalho o Governo do Estado tem procurado incentivar a agricultura irrigada. O Piauí tem áreas irrigadas com potencial imenso, e o Governador tem procurado incentivar que o homem do campo tenha mais conhecimento e acesso à tecnologia para se tornar mais independente”, disse.





O deputado Mauro Tapety (PMDB) destacou sua visita a região dos Platôs de Guadalupe. “Ontem conheci a cidade de Guadalupe e lá visitei os Platôs de Guadalupe e fiquei impressionado com o que vi. Vi um projeto belíssimo, que não está todo ocupado com mais ou menos 30%, mas vi uma plantação de 900 hectares de bananas plantados naquela área, com vários pivôs centrais. Então queria aproveitar e parabenizar as pessoas que trabalham lá e fazer um convite para que possamos formar uma comitiva e visitar, não só os Platôs como também os Tabuleiros Litorâneas, para que possamos conhecer esses dois grandes perímetros irrigados do nosso Estado”, disse.





“Quero corroborar com a fala do meu amigo Mauro Tapety e dizer que o Platos de Guadalupe, que é uma obra iniciada ainda na década 80 e que concluiu sua primeira etapa, hoje tem pouco mais de 2 mil hectares disponíveis para a fruticultura irrigada e que hoje é uma referencial no sul do Estado do Piauí. E nós queremos reafirmar importância que aquele projeto tem para o Estado do Piauí, que merece todo o apoio do poder público”, disse o deputado Georgiano Neto (PSD).





Repúdio - O deputado Dr. Pessoa (PSD) usou sua fala nos pequenos avisos para registar seu de repúdio ao Congresso Nacional. “Quero registrar o meu repúdio ao Congresso Nacional pela falta de compromisso com o povo brasileiro na votação da Reforma Política. É uma vergonha o que estão fazendo com o Brasil. Estão procurando tirar mais e mais dinheiro do povo, principalmente dos mais pobres, isso é uma falta de vergonha para aqueles que abraçaram essa causa em favor próprio.





Quero também destinar um Voto de Louvor à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmem Lúcia, que votou a favor de que aqueles que roubaram o Brasil antes da Lei da Ficha Limpa não possam concorrer as eleições durante um período determinado pela Lei”, disse.

Lançamento de Livro - O deputado Aluísio Martins (PT) agradeceu a presença de todos que compareceram ao lançamento do seu livro “J. Martins, um homem de palavra”. “Fizemos o lançamento do livro que homenageia o meu pai, que faleceu há um ano, na Câmara Municipal de Campo Maior. Tiveram presentes vários parentes, amigos, algumas autoridades”, disse o deputado.





Municípios - O presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (PMDB) destacou a presença dos representantes dos municípios que assistiam à sessão ordinária. Os represem tates estão participando da Oficina Portal Modelo, do Interlegis da Assembleia Legislativa. Estiverem presentes na sessão representantes das cidades de Barra da Alcântara, Antônio Almeida, Piracutura, Arraial, União, Guadalupe, Castelo do Piauí, Monsenhor Gil, Campo Maior, Água Branca, Ribeiro Gonçalves, Sussuapara, São Luís do Piauí e Lagoinha do Piauí.







Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles