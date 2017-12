Aprovado votos de pesar pela morte de sindicalista e cunhado de deputado

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou hoje (14) dois requerimentos com pedidos de voto de pesar. O presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (PMDB), apresentou voto de pesar pela morte do senhor José Rodrigues de Oliveira, irmão da vice-prefeita de Pedro II, Elizabeth Rodrigues de Oliveira, e cunhado do deputado Wilson Brandão (PSB).

O deputado Cícero Magalhães (PT) ocupou a tribuna para falar sobre o requerimento de voto de pesar pela morte do secretário de Finanças do Sindicato dos Comerciários do Piauí, José Pereira da Silva, o Dedé, ocorrida há dois dias em Teresina. Ele disse que começou a trabalhar como comerciário na década de 1980 com José Pereira como vendedor de pano no Armazém Esplanada.

Cícero Magalhães afirmou que Dedé morreu com menos de 60 anos de idade, causando muita tristeza para os seus familiares, aos comerciários e ao seu grande número de amigos. “Quero prestar aqui minhas homenagens a ele que foi um bom pai, um amigo, companheiro e um grande sindicalista”, acrescentou o parlamentar petista.

No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, foi aprovado ainda requerimento do deputado Luciano Nunes (PSDB) pedindo ao diretor geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) no Piauí, Paulo de Tarso Cronemberg que seja realizada Operação Tapa-buracos no trecho entre a BR-343 e a cidade de Coivaras, na zona Norte do Estado.

J. Barros - Edição: Caio Bruno