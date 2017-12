Aprovado título de cidadão para Marcelino Lopes Neto

O Projeto de Decreto Legislativo do deputado Marden Menezes (PSDB) que concede título de cidadão piauiense ao senhor Marcelino Lopes Neto, foi aprovado durante a reunião de Comissão e Constituição e Justiça (CCJ) nesta manhã de terça-feira (19). O relator da matéria foi o deputado Gustavo Neiva (PSB). Ele ressaltou que o senhor Marcelino é pernambucano, de Recife e foi presidente do Setut, ente outros serviços prestado ao estado do Piauí.

Outro título de cidadão, projeto de autoria do deputado Francis Lopes (PRP) concedido ao senhor José Eudes Ribeiro Machado. O relator do projeto foi o deputado Firmino Paulo (PSDB). A matéria, de acordo com a justificativa do propositor, tem como objetivo ressaltar o reconhecimento do trabalho do senhor José Eudes, em realação a divulgação da cultura Nordestina, sobretudo a cultura piauiense.

O deputado Henrique Rebelo (PT) que concede o título de cidadão piauiense ao senhor Orestes Fratus, também foi aprovado durante a reunião da CCJ. O relator do projeto foi o deputado Firmino Paulo (PSDB), que ressaltou as qualidades do homenageado, que nasceu na Itália e que atualmente preside a Associação dos Amigos do Padre Pedro Balzi. A associação foi criada com a finalidade de manter, financeiramente, as ações sociais e aas obras da Fundação Nossa Senhora da Paz,que desde 1991, vem, anualmente, a Teresina, acompanhar as ações que beneficiam mais de três mil adolescentes e jovens.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno