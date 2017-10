Aprovado projeto que leva Corpo de Bombeiros para Oeiras

De autoria do deputado estadual Mauro Tapety (PMDB), o projeto que cria a Companhia Destacada do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí no município de Oeiras foi votado e aprovado durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (03) e depois o projeto seguiu para plenário, onde foi aprovado por unanimidade.

O relator, deputado João Madison (PMDB) parabenizou o autor pelo projeto. “O Corpo de Bombeiros é uma instituição de extrema importância para as cidades. E os grandes municípios do Piauí precisam e merecem ter esse aporte do Estado. Além da aprovação desse louvável projeto, nós pedimos também o apoio dos deputados federais para destinarem mais recursos para subsidiar essa necessidade de ter uma Companhia Destacada do Corpo de Bombeiros nos municípios”, disse Madison.

O deputado autor do projeto alega que a cidade de Oeiras sofre sérios riscos de perda do seu patrimônio histórico por não possuir uma companhia destacada do Corpo de Bombeiros já que o seu casario pode ser destruído com um incêndio.

Novos cargos no TJ-PI - A CCJ também votou e aprovou, nesta terça-feira (03), a emenda apresentada, na Comissão de Administração pelo deputado Francis Lopes (PRP) ao Projeto de Lei Complementar do Tribunal de Justiça nº 09. O Projeto dispõe sobre o plano de carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Piauí.

A emenda aditiva aumenta o quantitativo de assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos nos quadros do Tribunal de Justiça do Piauí com a justificativa de prover as varas especializadas em infância, juventude e combate a violência doméstica com profissionais de conhecimento específicos para a composição de equipes multidisciplinares e em especial, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos buscando atender as crianças, adolescentes e pessoas em situação de irregularidade.

“Esse projeto é de uma importância muito grande e houve essa sensibilidade por parte do poder judiciário, na pessoa do desembargador Erivan Lopes, que concordou com o projeto. Por isso quero louvar a iniciativa do deputado Francis Lopes que está acompanhando se preocupando com as questões da infância, adolescência, em suas contradições, como também a questão da violência doméstica”, disse o relador do projeto, deputado Gustavo Neiva (PSB).

Estiveram presentes da reunião da CCJ os deputados Evaldo Gomes (PTC), João Madison (PMDB), Edson Ferreira (PSD), João de Deus (PT), Rubem Martins (PSB) e Gustavo Neiva (PSB).

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles