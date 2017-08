Aprovado pedido de informações sobre transporte escolar

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (10), requerimento dos deputados Rubem Martins (PSB) e Robert Rios (PDT) pedindo à secretária de Educação, deputada federal Rejane Dias (PT), que encaminhe ao Poder a relação de veículos alugados para o transporte escolar no Estado. Acatando solicitação do deputado Evaldo Gomes (PTC), também, deverão ser enviadas informações sobre o transporte escolar desde o ano de 2011 até agora e não somente no atual Governo. Ao justificar o seu pedido, Evaldo Gomes, que ocupou a tribuna para discutir a proposição, disse que a ampliação das informações solicitadas permitirá um melhor acompanhamento da situação do transporte escolar.

O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), disse que aumentou consideravelmente o número de alunos atendidos pelo transporte gratuito no Estado, chegando a mais de 300 mil atualmente.Rubem Martins e Robert Rios querem que a secretária Rejane Dias preste as informações por município, comunicando ainda os gastos por empresa contratada para a prestação dos serviços de transporte e por beneficiário. Rubem Martins apresentou ainda requerimento pedindo à Prefeitura de Teresina a ampliação e recuperação da academia da terceira idade localizada na avenida Raul Lopes próximo à Ponte Estaiada.

PROJETO – Na sessão desta manhã, foi aprovado ainda requerimento do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) pedindo voto de pesar pelo falecimento do Sr. José de Arimateia Barbosa Leite ocorrido ontem. Também, foi lido Projeto de Lei do deputado Fernando Monteiro (PRTB) que reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Alegrete do Piauí. A matéria será apreciada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.



J. Barros - Edição: Kayta D'Angelles