Aprovado na Comissão projeto que proporciona investimento no Música Para Todos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, durante a reunião desta terça-feira (03), o projeto de Lei de número 94, de autoria do deputado João de Deus (PT), com ementa que altera o anexo único da Lei de número 6.101, de 18 de agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenções Sociais a entidades ou instituições públicas ou privadas, sem finalidade lucrativa e que mantenham, em funcionamento regular, escolas alternativas do sistema de ensino.





O relator da matéria foi o deputado João Mádison (PMDB). Ele explicou que fica acrescido ao anexo único da “Relação das Instituições Sociais (ONGs)-Subvenções Sociais” da Lei de número 6.101, de 18 de agosto de 2011, o Instituto Cultural Santa Rita, inscrito no CNPJ sob o nº 05.586.884/0001-21, sediado na Avenida Pedro Almeida, nº 145, bairro São Cristóvão, em Teresina.

“É um trabalho muito bom, do Luís, em relação as crianças carentes, com vários ensinamentos como por exemplo, a música, entre outras atividades culturais. Eu acho que a instituição também merece ter essas condições que outras ONGs têm, para que nós possamos ajudar com emendas. Parabéns ao Luís. É um projeto do deputado João de Deus e que eu voto pela constitucionalidade da matéria”, ressaltou o parlamentar.





Ele disse ainda, em sua justificativa, que o Instituto Cultural Santa Rita elevou o nome do Estado do Piauí a um patamar de reconhecimento nacional, ao promover o Projeto “Música Para Todos”, nos mais diverso municípios do Estado fora dele, tendo proporcionado educação musical para mais de trinta e oito mil jovens (38) ao longo de 18 anos.











Lindalva Miranda - Edição Katya