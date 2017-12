Aprovadas sessões solenes, audiência e pedidos de obras

Nove requerimentos foram aprovados na sessão plenária de hoje (4) da Assembleia Legislativa, incluindo pedidos para realização de obras, duas sessões solenes e uma audiência pública. O presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (PMDB), teve aprovado requerimento para realização de sessão solene em Oeiras no próximo dia 15 alusiva aos 300 anos de fundação daquela cidade, quando serão homenageadas várias personalidades.





O plenário aprovou requerimentos dos deputados João de Deus (PT), líder do Governo, e Rubem Martins (PSB) pedindo, respectivamente, a realização de sessão solene no dia 7 deste mês em homenagem aos 100 anos da Academia Piauiense de Letras e uma audiência pública na Comissão de Saúde, Educação e Cultura para debater sobre o Sistema de Transporte Escolar do Piauí.

Os deputados Severo Eulálio (PMDB) e Evaldo Gomes (PTC) requereram ao Governo do Estado a perfuração de um poços tubulares em Alagoinha do Piauí e a regularização do abastecimento de água na praia Pedra do Sal em Parnaíba. Os deputados Fernando Monteiro (PRTB), Severo Eulálio e Firmino Paulo (PSDB) tiveram aprovado requerimento pedindo voto de pesar pela morte do ex-vereador de Picos, Dagoberto de Araújo Rocha ocorrida hoje.





Também, foi lido no pequeno expediente da sessão desta manhã o Projeto de Lei 121/2017 do presidente Themístocles Filho que reconhece de utilidade pública a Associação Beneficente Giuliano Esporte Clube, localizada em Teresina. A matéria segue agora para apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles