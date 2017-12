Aprovada alteração da lei que trata de calamidade pública

Foi aprova, da manhã desta quarta-feira (12) em primeira e segunda votação o projeto do Poder Executivo que altera a Lei 5.309/03 que trata sobre a contratação de servidores por tempo determinado pelo Governo do Estado durante períodos de calamidade pública, como enchentes, e surtos epidêmicos,

O Projeto de Resolução 12/2017 da Mesa Diretora que concede autorização ao governador Wellington Dias para viajar aos Estados Unidos no período de 05 a 14 deste mês, acompanhado de sua esposa, deputada federal Rejane Dias (PT), secretária estadual de Educação também passou pela votação.

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (12), em primeira e segunda votações, o projeto de autoria do Executivo, alterando a Lei 5.309/03, sobre a contratação de servidores por tempo determinado pelo Governo do Estado durante períodos de calamidade pública, como enchentes, epidemias e outras situações de emergência.



Os deputados votaram e aprovara o projeto do Tribunal de Contas do Piauí, que dispõe sobre a criação de cargos nas unidades integrantes da Secretaria do TCE-Pi nas cidades polos de Parnaíba, Picos e Bom Jesus.



Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel