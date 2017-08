Apesar do recesso, Dr. Pessoa mantém mesma rotina de trabalho

O deputado Dr. Pessoa (PSD) disse hoje (24) que não interrompeu sua rotina de trabalho durante o recesso parlamentar, pois chega a realizar seis cirurgias em um só dia. Como a maioria os municípios que representa fica na região do Médio Parnaíba, próximos da capital, ele disse que consegue conciliar as viagens com as atividades de médico.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) disse hoje (24) que não interrompeu sua rotina de trabalho durante o recesso parlamentar, pois chega a realizar seis cirurgias em um só dia. Como a maioria os municípios que representa fica na região do Médio Parnaíba, próximos da capital, ele disse que consegue conciliar as viagens com as atividades de médico.



Dr. Pessoa vai a Esperantina, a convite do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (PMDB) ainda esta semana. Ele esteve recentemente em José de Freitas e viaja a Lagoinha nesta terça-feira (25), devendo também visitar Demerval Lobão.



Sempre demonstrando preocupação com a situação nacional, Dr. Pessoa se diz pessimista com a crise que o país vive atualmente. Ele não acredita em soluções por parte do Executivo e do Legislativo, preferindo acreditar somente em parte do Judiciário.





Texto: Raimundo Cazé

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel