Ano legislativo será aberto no dia 2 de fevereiro, prevê o regimento

As sessões plenárias da Assembleia Legislativa devem começar no dia 2 de fevereiro, que este ano cairá numa sexta-feira, de acordo com o que estabelece o inciso 1º do Artigo 2º do Regimento Interno do Poder. No dia da abertura do ano legislativo, o governador Wellington Dias (PT) deverá comparecer ao plenário da Alepi para apresentar sua Mensagem Anual aos parlamentares.





O Regimento Interno prevê que a data do início das sessões legislativas somente será alterada quando o dia 2 de fevereiro cair no sábado, domingo ou feriado. De acordo ainda com o Regimento Interno, o período das sessões plenárias vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, quando tem início o recesso do meio do ano, e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

O diretor administrativo da Alepi, Leandro de Brito Coelho, marcou para o dia 1º de fevereiro o retorno de todos os servidores da Casa às suas atividades normais, já que o recesso se estenderá até o dia 31 de janeiro.

Vários setores da Assembleia funcionam no período do recesso, dentre eles as Diretorias Geral, Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação, a Procuradoria Geral, as Seções de Controle de Frequência, Transporte, Conservação e Limpeza, as Divisões de Finanças, Pagamento, Imprensa, Controle de Material, Auditoria e a Superintendência de Recursos Humanos.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles