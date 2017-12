Aluísio Martins repercute premiação de escolas em Campo Maior

Escolas são premiadas

em Campo Maior

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Aluísio Martins (PT) registrou a realização de solenidade em Campo Maior, promovida pela 5ª Gerência de Educação do município, na sede do Sindicato dos Professores. Ele disse que a finalidade da solenidade foi premiar as escolas da Região dos Carnaubais. Segundo o deputado, a premiação das escolas é uma forma de valorização do ensino. O município que apresentou melhor desempenho no ensino foi São João da Serra, mas vários outros foram igualmente premiados – salientou.

Usando também o tempo de dois minutos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) comunicou a realização de caminhada em prol da segurança, na região do Médio Parnaíba, mais precisamente na cidade de Água Branca, no próximo sábado. Ele confirmou sua presença, por considerar importante a manifestação, uma vez que a região está muito carente de segurança pública. Ele disse que não culparia diretamente o atual secretário de Segurança, deputado federal Fábio Abreu, por achar que ele não tem a estrutura suficiente para combater o crime.

Repórter: Raimundo Cazé.

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Aluísio Martins (PT) registrou a realização de solenidade em Campo Maior, promovida pela 5ª Gerência de Educação do município, na sede do Sindicato dos Professores. Ele disse que a finalidade da solenidade foi premiar as escolas da Região dos Carnaubais. Segundo o deputado, a premiação das escolas é uma forma de valorização do ensino. O município que apresentou melhor desempenho no ensino foi São João da Serra, mas vários outros foram igualmente premiados – salientou.

Usando também o tempo de dois minutos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) comunicou a realização de caminhada em prol da segurança, na região do Médio Parnaíba, mais precisamente na cidade de Água Branca, no próximo sábado. Ele confirmou sua presença, por considerar importante a manifestação, uma vez que a região está muito carente de segurança pública. Ele disse que não culparia diretamente o atual secretário de Segurança, deputado federal Fábio Abreu, por achar que ele não tem a estrutura suficiente para combater o crime.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles