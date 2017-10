Aluísio Martins elogia expansão do Corpo de Bombeiros

O deputado Aluísio Martins ocupou o pequeno expediente da sessão desta terça-feira(03) para repercutir o projeto do governo de expandir as unidades do Corpo de Bombeiros no interior doi Estado.

Para justificar a necessidade da ampliação dos Bombeiros, Aluísio lembrou a onda de incêndios que vem ocorrendo na zona rural de Campo Maior, onde está sendo construida a primeira unidade. As outras unidades serão em Oeiras e Floriano.

Para Aluísio Martins, esta atitude mostra a preocupação do governador em combater e diminuir os efeitos dos incêndios que ocorrem nesta época do ano, em razão das queimadas para o plantio. Ele citou também a realização do concurso para completar o quadro de bombeiros.

Repórter: Edmundo Moreira.



O deputado estadual Aluísio Martins ocupou o pequeno expediente da sessão desta terça-feira(03) para repercutir o projeto do governo de expandir as unidades do Corpo de Bombeiros no interior doi Estado.



Ao justificar a necessidade da ampliação dos Bombeiros, Aluísio lembrou a onda de incêndios que vem ocorrendo na zona rural de Campo Maior, onde está sendo construida a primeira unidade. As outras unidades serão em Oeiras e Floriano.



Para Aluísio Martins, esta atitude mostra a preocupação do governador em combater e diminuir os efeitos dos incêndios que ocorrem nesta época do ano, em razão das queimadas para o plantio. Ele citou também a realização do concurso para completar o quadro de bombeiros.



Edmundo Moreira