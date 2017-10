Aluísio Martins elogia evento sobre a mulher em Campo Maior

O deputado Aluísio Martins(PT) repercutiu na sessão desta segunda-feira(16) a realização de vários eventos na cidade de Campo Maior, no final de semana passado, voltados para a conscientização sobre os direitos da mulher e a aplicação da Lei Maria da Penha.







Segundo o deputado Aluízio, os debates sobre a lei contaram com o apoio e a participação de representantes do Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada, que atuam na defesa da mulher. Ele destacou que o evento foi importante para divulgar mais a lei que, mesmo sendo importante, não tem sido suficiente para se acabar a violência contra a mulher.



Em seguida o deputado Aluízio falou sobre o já tradcional festival de Culinária “Sabor Maior”, que aconteceu no final de semana cidade de Campo Maior. Ele destacou o êxito do evento, que tem ajudado a divulgar a arte, a cultura, shows de artistas locais e, em especial, as comidas típicas da região.



O deputado agradeceu ao prefeito de Campo Maior e ao governador do Estado, que liberou as emendas de sua autoria que patrocinaram o evento.









Edmundo Moreira – Katya D'Angelles