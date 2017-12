Aluísio Martins destaca realização de eventos na região Norte

Ao falar hoje (11) no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Aluísio Martins (PT) disse que visitou vários municípios da região Norte do Estado, incluindo o de Boqueirão, onde participou da inauguração de uma grande praça de eventos e das comemorações alusivas ao Dia do Evangélico, oportunidade em que, segundo ele, um show gospel reuniu milhares de pessoas.





Aluísio Martins informou que esteve ainda na cidade de Boa Hora quando assistiu a final de um campeonato de futebol, juntamente com o presidente da Fundespi (Fundação de Desenvolvimento aos Esportes do Piauí), Paulo Martins, e o ex-prefeito daquele município, José Resende.





“Quero registrar que a final do campeonato foi uma grande festa, que transcorreu de forma tranquila e proporcionou um momento de integração para a população, além de possibilitar a geração de renda para um grande número de pessoas”, declarou o parlamentar petista, parabenizando o presidente da Fundespi, Paulo Martins, pelo apoio dado à realização do evento.









J. Barros - Edição: Katya D'Angelles