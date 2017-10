Aluísio Martins convida deputados para festival gastronômico em Campo Maior

A partir de amanhã, 12, até o próximo sábado, 14, acontece, na cidade de Campo Maior, o 7º Sabor Maior, Festival Gastronômico e Cultural da cidade. E o evento foi destaque na fala do deputado Aluísio Martins (PT) na manhã desta quarta-feira (11), na ALEPI.

Segundo o parlamentar, o evento vem para movimentar a economia da região neste momento de crise. “O seguimento do turismo é um dos que mais cresce no mundo, no Brasil não é diferente, e é um seguimento importante que movimenta toda a economia. E a nossa cidade de Campo Maior é uma cidade que tem se notabilizado por ter grandes eventos e atividades, e nós tivemos em junho a festa do padroeiro da cidade e agora esse final de semana, do dia 12 até o dia 14, nós teremos o Festival Gastronômico e Cultural de Campo Maior. Sabemos que o turismo gastronômicos é um dos que também mais cresce e Campo Maior já é famosa por sua culinária, por sua carne de sol, da paçoca, do capote. E é por isso que estamos iniciando a partir de manhã o 7º Sabor Maior, exatamente pra destacar toda aquela cultura gastronômica de Campo Maior que é reconhecido em todo o Estado do Piauí e até no Brasil”, disse o deputado.

“O Saber Maior evidenciar não só a gastronomia, mas também a parte cultural, com atrações nacionais, regionais e locais e além disse, nesse ano também nós vamos ter a possibilidade das pessoas que chegarem até lá conhecerem outras áreas da cidade, como por exemplo os Museus, as fazendas históricas e os grandes campos de carnaubais que temos por lá”, completou Aluísio Martins.

O 7º Festival Sabor Maior de Campo Maior contará com a presença de grandes bandas nacionais e outras atrações como desfile de moda, passeios históricos gratuitos, shows especiais durante o dia, atividades de ecoturismo e exposições de artesanato.

Confira a Programação:

Quinta (12)

08h – 15h – Rotas Turísticas

18h – Concurso Gastronômico

20h – Shows com atrações locais

22h – Show Biquíni Cavadão

00h – Show Eliane

02h – Show Avine Vinny

Sexta (13)

08h – 15h – Rotas Turísticas

19h – Apresentação cultural

20h – Desfile Moda Maior

22h – Show com atração local

00h – Show Fernando Mendes

02h – ShowJonas Esticado

Sábado (14)

08h – 15h – Rotas Turísticas

20h – Show com atração local

22h – Show Paula Fernandes

00h – Show Solange Almeida

