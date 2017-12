Aluísio Martins comemora inauguração de passagem molhada

O deputado Aluísio Martins (PT) comunicou que no sábado passado (2) foi inaugurada uma passagem molhada no município de Boqueirão, que dá acesso à comunidade Monte Belo.



“O aceso é uma reivindicação antiga daquele assentamento, há mais de trinta anos. E só foi possível a realização dessa passagem molhada, com a emenda da senadora Regina Sousa (PT), no pleito do prefeito Solteiro, de Boqueirão, junto a senadora, foi prontamente atendido e inaugurado nesse final de semana”, ressaltou o parlamentar usando os dois minutos para os pequenos avisos.

Aluísio Martins disse que a obra é de grande importância para a comunidade porque irá tirá-la do isolamento. E que as pessoas do assentamento são muito produtivas e tinham dificuldades de locomoção, durante o período de chuvas, de chegar a sede do município.





“Quero parabenizar o prefeito Solteiro, por mais essa grande obra, no município de Boqueirão. Agradecer também a senadora Regina, por ter destinado essa emenda, e com certeza a população está feliz, porque vai melhorar sua locomoção, no sentido de chegar com mais facilidade a sede do município de Boqueirão e também de Campo Maior”, finalizou.

O deputado Evaldo Gomes (PTC) relatou que falou hoje, pessoalmente, com o superintendente da Caixa Econômica do Estado do Piauí, e lembrou que o mesmo esteve, aqui, durante a inauguração do espaço da Caixa Econômica, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), onde inclusive, segundo ele, o deputado Themístocles também esteve presente.

“Ele me comunicou que amanhã, infelizmente, ele não terá condições de está aqui, em uma Audiência pública, que atenderia um requerimento do deputado Gustavo Neiva, Rubem Martins, Luciano Nunes e outros deputados. Ele alegou que na terça-feira, amanhã, terá um compromisso em Brasília e solicitou que a gente pudesse realizar essa audiência pública, no dia 12 de dezembro”, informou o parlamentar.



Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel