Alepi realiza Sessão Solene no Dia Mundial da Saúde Mental

No Dia Mundial de Saúde Mental, terça-feira (10), a Assembleia Legislativa realiza sessão solene para debater o assunto com autoridades do setor de saúde pública do estado do Piauí. A proposta é do deputado Dr. Hélio (PR) e foi aprovada no último dia 30 de agosto no plenário do legislativo estadual piauiense.

Foram convidados: a representante do Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, Ena Maria Goulart Joazeiro; a Professora Lúcia Cristina dos Santos Rosa, do Departamento de Serviço Social da UFPI; o Defensor Público do Piauí, Igo Castelo Branco de Sampaio; Gisele Martins do Nascimento, Gerente de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.

Também foram convidados os Secretários de Estado, Fábio Novo, da Cultura; Rejane Dias, da Educação; Mauro Eduardo, da Secretaria Estadual para Inclusão da Pessoa com Deficiência; José Ribamar Noleto de Santana, da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania; Genivaldo Isaías, da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo.

Foram convidados para a Sessão Solene o Secretário de Estado da Saúde, Florentino Alves Veras Neto; Samuel Silveira, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas; Luís Carlos Martins Alves, da Fundação Municipal Monsenhor Chaves; Ricardo Bandeira Lopes, da Secretaria Municipal de Economia Solidária. Enyr Marcos Vieira Pontes, da 29ª Promotoria de Justiça e Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania e da Saúde.

Depressão – O Dia Mundial de Saúde Mental é comemorado dia 07 de abril de cada ano, de acordo com a OMS. Para 2017o tema escolhido foi a depressão.

A doença ataca pessoas de todas as idades e condições sociais no mundo. No pior dos casos, leva ao suicídio, entre pessoas de 15 e 29 anos de idade. A doença se manifesta pela perda da incapacidade de realizar atividades diárias. Os sintomas são: perda de energia, perda de apetite, necessidade dormir mais que o habitual, ansiedade.

O slong da campanha é : “Vamos falar sobre depressão”.

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno