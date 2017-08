Alepi aprova pedido para pavimentação asfáltica da PI-244

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (17), requerimento do deputado B. Sá (PP) pedindo ao governador Wellington Dias a pavimentação asfáltica da PI-244, que liga o município de São José do Peixe à BR-230, no Sul do Estado. Ele disse que o asfaltamento da rodovia facilitará o deslocamento de milhares de pessoas entre São José do Peixe e os municípios piauienses e de outros Estados.

Na sessão desta manhã, foram aprovados ainda requerimentos do deputado Dr. Pessoa (PSD) pedindo ao Governo do Estado a ampliação do Hospital Regional de Campo Maior e a construção de um Centro de Convivência de Idosos na cidade de Regeneração, no Norte do Piauí. Ele teve aprovado ainda pedido de voto de louvor à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelos festejos realizados em Água Branca.

Os deputados Evaldo Gomes (PTC) e Flora Izabel (PT) tiveram aprovados requerimentos solicitando, respectivamente, ao Governo do Estado a recuperação da PI-115 no município de Jatobá do Piauí e apresentação de voto de louvor ao Conselho Regional de Economia (CRE) pelo transcurso do Dia do Economista (13 de agosto).

Texto:J. Barros

Edição: Caio Bruno