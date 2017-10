Agrônomo recebe título de Cidadão piauiense quinta-feira

Na próxima quinta-feira (5), a Assembleia legislativa do Piauí, realiza sessão solene para entrega do título de Cidadão Piauiense ao Agrônomo Sérgio Luis de OliveiraVilela, natural de Caruaru, Pernambuco, e graduado e, Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e Doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Campinas. A proposta é do deputado João de Deus (PT).





Atualmente o homenageado é pesquisador da Empesa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, à disposição do governo do Estado do Piauí, lotado na Secretaria de Estado de Governo. Sérgio trabalhou como Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí, de de 2003 a 2005, e foi Coordenador de Relações Internacionais do Governo do Piauí, no período de 2008 a 2010.

Também atuou na Superintendência de Desenvolvimento Rural do Município de Teresina, de 2011 a 2012. Depois, foi Coordenador Estadual das Câmaras Setoriais do Governo do Estado do Piauí.





Livros – Sérgio Luiz de Oliveira Vilela publicou o livro “A Cadeia do Mel no Estado do Piauí’, de 121 páginas, editado pela Embrapa. Outro livro de sua autoria foi “A Importância das Novas Atividades Agrícolas Ante a Globalização”, com 228 páginas. O terceiro livro foi a “ Globalização e Sustentabilidade da Agricultura”. Tem 156 páginas.



Também publicou capítulos em outros livros, a exemplo da “Multifuncionalidade e Agricultura Camponesa nos Cerrados Piauienses”; desafios para sustentabilidade. “O Meio Rural Piauiense na Virada do Século : novos processos, novos autores e novas oportunidades.

Outras publicações foram : “A Globalização e Novos Desafios para a Agricultura Familiar”. “Perspectivas para a Agricultura Familiar Brasileira : Elementos de um Projeto Político de Desenvolvimento Rural, para além de uma questão Tecnológica”.

Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles