Abertas inscrições para Pós-Graduação na Escola do Legislativo

O jornalismo está entre as atividades mais impactadas pelas rápidas e constantes mudanças impostas pela evolução tecnológica dos meios, lideradas pela internet e tudo o que o universo digital trouxe, traz e ainda trará de possibilidades para o mundo da informação. Diante desse contexto, a Escola do Legislativo do Piauí abriu inscrições para a Pós-Graduação em Webjornalismo e Novas Narrativas Digitais, com início das aulas prevista para janeiro de 2018. As aulas ocorrerão às segundas, terças e quartas, das 18h às 22h, de forma quinzenal, sendo uma disciplina por mês.

De acordo com a coordenadora da Pós, professora Thamirys Viana, mais do que apenas reportar com rigor, editar com talento e veicular colocando seu conteúdo à disposição da sua audiência, hoje o jornalismo requer dos profissionais também novas habilidades. “Nesse cenário, surgiram novos atores, como as possibilidades das narrativas multimídia, news graphics, produção e difusão multiplataforma, analytics, design thinking, a apuração pelo jornalismo de dados e os modelos de negócios cross media”, explica.

A Pós-graduação é voltada para jornalistas e profissionais de comunicação com graduação em curso superior (não necessariamente em curso de Jornalismo). O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento dos profissionais de jornalismo sobre o tema mídias digitais e seus impactos culturais na forma como as pessoas buscam informação jornalística — não apenas com o conhecimento técnico ou de negócios, mas também trazer um pensamento crítico sobre a atuação dos jornalistas.

As disciplinas da Pós-Graduação em Webjornalismo são: Narrativas jornalísticas digitais; Mídia, informação, comunicação e convergência na era digital; Design Thinking e inovação; Reportagens multimídia e os gêneros jornalísticos na web; Infografia e programas auxiliares; Direito na internet para jornalistas; Jornalismo e redes sociais; Newsgames; Gestão de Pessoas; Jornalismo Guiado por Dados (Data Journalism); Fotografia Digital; Metodologia da pesquisa Científica e Orientação de TCC.

Os interessados devem procurar a Escola do Legislativo, localizada no prédio da Assembleia Legislativa do Piauí ou entrar em contato por meio dos números 3133-3350, 99990-1366 ou 99953-2683. A inscrição custa R$50 e a mensalidade custa R$200, podendo ter desconto àqueles que quitarem as parcelas de forma antecipada. No ato da inscrição são exigidos os seguintes documentos: fotocópia de diploma de graduação ou certidão de que esteja cursando o último período; duas fotos 3x4; fotocópia do RG e CPF e comprovante de endereço.

Thamirys Viana - Edição Katya D'Angelles